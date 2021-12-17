В МЧС ситуацию на угольных шахтах сравнили с курением на пороховой бочке

Пренебрежение регламентами на угольных шахтах в России сравнимо с курением на пороховой бочке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.

Он подчеркнул, что в местах с риском для технологических процессов, все участники должны соблюдать серьезную производственную дисциплину. В связи с этим в угольных шахтах требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, «а не создание его видимости».

По словам Чуприяна, отсутствие должного надзора - прямой путь к возникновению чрезвычайной ситуации и беды.