В МЧС ситуацию на угольных шахтах сравнили с курением на пороховой бочке
Пренебрежение регламентами на угольных шахтах в России сравнимо с курением на пороховой бочке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.
Он подчеркнул, что в местах с риском для технологических процессов, все участники должны соблюдать серьезную производственную дисциплину. В связи с этим в угольных шахтах требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, «а не создание его видимости».
По словам Чуприяна, отсутствие должного надзора - прямой путь к возникновению чрезвычайной ситуации и беды.
«Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком», - заявил он.
Врио главы МЧС отметил, что на шахте «Листвяжная» сейчас откачивают воду и восстанавливают оборудование. По его словам, семьи погибших выступили за продолжение функционирования объекта.
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