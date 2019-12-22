В массовом ДТП погиб ребенок и пострадали восемь человек в Нижегородской области
22 декабря 201919:30
В Нижегородской области при столкновении четырех автомобилей погиб ребенок и восемь человек пострадали, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в Борском районе Нижегородской области.
По предварительным данным МВД, по вине водителя Lexus произошло столкновение с автомобилемем «ГАЗель», в который также врезался Ford Transit. Из-за аварии Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся уже с Hyundai.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН обвинил ЦОДД в высокой аварийности на дорогах.
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