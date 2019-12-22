В массовом ДТП погиб ребенок и пострадали восемь человек в Нижегородской области

По предварительным данным МВД, по вине водителя Lexus произошло столкновение с автомобилемем «ГАЗель», в который также врезался Ford Transit. Из-за аварии Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся уже с Hyundai.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН обвинил ЦОДД в высокой аварийности на дорогах.

