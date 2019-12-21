В Ленинградской области в ДТП сгорели пять легковушек
21 декабря 201910:23
Пять легковых автомобилей сгорели в ДТП с грузовиком в Ленинградской области. Авария произошла на неисправном светофоре, сообщили РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу МЧС.
В ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали.
Авария зафиксирована в Выборгском районе - на 142-м километре трассы «Скандинавия».
Из-за ДТП дорога перекрыта, объезд организован через город Выборг.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН обвинил ЦОДД в высокой аварийности на дорогах.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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