В Ленинградской области в ДТП сгорели пять легковушек

Пять легковых автомобилей сгорели в ДТП с грузовиком в Ленинградской области. Авария произошла на неисправном светофоре, сообщили РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу МЧС.

В ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали.

Авария зафиксирована в Выборгском районе - на 142-м километре трассы «Скандинавия».

Из-за ДТП дорога перекрыта, объезд организован через город Выборг.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН обвинил ЦОДД в высокой аварийности на дорогах.

