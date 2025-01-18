СМИ: Два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Два человека погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Отмечается, что автомобиль марки Daewoo на большой скорости врезался в столб на Юго-Восточной хорде. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.

В свою очередь столичный Дептранс сообщает, что на Юго-Восточной хорде столкнулись несколько машин.

Ранее в Тульской области в результате ДТП пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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