СМИ: Два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Отмечается, что автомобиль марки Daewoo на большой скорости врезался в столб на Юго-Восточной хорде. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.



В свою очередь столичный Дептранс сообщает, что на Юго-Восточной хорде столкнулись несколько машин.

Ранее в Тульской области в результате ДТП пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

