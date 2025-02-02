МЧС: В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Москве в результате пожара, произошедшего в одной из квартир в многоэтажном доме на Волжском бульваре, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, возгорание началось в одной из квартир на 10 этаже. При тушении пожара сотрудниками МЧС РФ были обнаружены тела мужчины и женщины. Причина ЧП устанавливается.
Отмечается, что площадь возгорания составила пять квадратов. В его ликвидации приняли участие 25 специалистов и 7 единиц техники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в хостеле на северо-западе Москвы произошел пожар, в результате которого кровля здания частично обрушилась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru