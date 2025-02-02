МЧС: В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В Москве в результате пожара, произошедшего в одной из квартир в многоэтажном доме на Волжском бульваре, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось в одной из квартир на 10 этаже. При тушении пожара сотрудниками МЧС РФ были обнаружены тела мужчины и женщины. Причина ЧП устанавливается.