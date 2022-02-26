В Марокко пчелы массово исчезают с пасек
Более 23 тысяч ульев опустели в нескольких регионах Марокко. В числе наиболее пострадавших города Эр-Рашидия и Фких-Бен-Салах, сообщает Национальное управление по безопасности пищевых продуктов (ONSSA).
В Марокко свыше 36 тысяч пчеловодов держат порядка 910 тыс. ульев. В стране ежегодно производят 8000 тонн меда.
По словам директора по охране растительного и животного баланса ONSSA Абд ар-Рахмана аль-Абрака, управление сформировало 32 команды для исследования исчезновений пчел. Оно проводится в 21 провинции, уже осмотрено более 22 тысяч ульев.
«Исчезновение пчел с пасек в некоторых районах — явление новое. Предварительные расследования исключили, что оно вызвано болезнью», — заявил чиновник жителей в интервью местному изданию Hespress.
По мнению аль-Абрака, причиной бедствия могут стать климатические изменения. В том числе – дефицит осадков, который уже негативно отразился на сельхозпроизводстве.
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