В Минобороны заявили об обнаружении на «Азовстали» заминированного фургона с телами украинских бойцов

«В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. <...> Во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская сторона допросила пленных, скрывавшихся на «Азовстали» и сдавшихся силам ДНР и РФ. Как выяснилось, минирование было проведено по прямому указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родственникам, «чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима».

«Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината "Азовсталь" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», — добавил Конашенков.

