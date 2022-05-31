В Минобороны заявили об обнаружении на «Азовстали» заминированного фургона с телами украинских бойцов
Российские военные обнаружили на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе заминированный фургон с телами украинских силовиков. Об этом сообщает Минобороны.
«В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. <...> Во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская сторона допросила пленных, скрывавшихся на «Азовстали» и сдавшихся силам ДНР и РФ. Как выяснилось, минирование было проведено по прямому указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родственникам, «чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима».
«Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината "Азовсталь" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», — добавил Конашенков.
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