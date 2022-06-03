СМИ: взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»

Корреспондент РИА Новости заявил, что в Азовском море, неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе, прогремел взрыв.

В Минобороны заявили об обнаружении на «Азовстали» заминированного фургона с телами украинских бойцов

По его словам, инцидент произошёл в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа.

Очевидцы утверждают, что в результате поднялся 30-метровый столб воды, к счастью, обошлось без пострадавших, так как людей поблизости не было. По одной из версий, от столкновения с крупной рыбой сдетонировала мина.

Ранее в разминированный порт Мариуполя прибыло первое гражданское судно - сухогруз РМ-3 типа «Славутич».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Азовское МореДонбассВзрывМариуполь
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