СМИ: взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»

По его словам, инцидент произошёл в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа.

Очевидцы утверждают, что в результате поднялся 30-метровый столб воды, к счастью, обошлось без пострадавших, так как людей поблизости не было. По одной из версий, от столкновения с крупной рыбой сдетонировала мина.

Ранее в разминированный порт Мариуполя прибыло первое гражданское судно - сухогруз РМ-3 типа «Славутич».