В Марий Эл умер 23-летний мужчина с коронавирусом
Двадцатитрехлетний мужчина с положительным результатом теста на коронавирус скончался в Марий Эл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по региону.
Отмечается, что у пациента было ожирение второй степени, а также ряд сопутствующих отклонений, в частности, гипертония, повышенный уровень сахара в крови. Кроме того, по данным оперштаба, заболевание COVID-19 протекало у пациента тяжело.
В республике за минувшие сутки было обнаружено 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе составляет 996 человек, из которых 696 человек уже вылечились.
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