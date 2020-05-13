В Марий Эл умер 23-летний мужчина с коронавирусом

Отмечается, что у пациента было ожирение второй степени, а также ряд сопутствующих отклонений, в частности, гипертония, повышенный уровень сахара в крови. Кроме того, по данным оперштаба, заболевание COVID-19 протекало у пациента тяжело.

В республике за минувшие сутки было обнаружено 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе составляет 996 человек, из которых 696 человек уже вылечились.



