В Мали восемь миротворцев ООН пострадали при подрыве бронемашины

Бронемашину миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) подорвали на востоке республики, пострадали восемь миротворцев. Об этом сообщается на странице миссии в соцсети X.

В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета

Отмечается, что автомобиль следовал в составе колонны в Гао и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

«Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября», — указали в МИНУСМА.

Миссия пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее временные силы ООН в Ливане заявили о попадании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге страны, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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