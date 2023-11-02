В Мали восемь миротворцев ООН пострадали при подрыве бронемашины

Отмечается, что автомобиль следовал в составе колонны в Гао и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

«Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября», — указали в МИНУСМА.

Миссия пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее временные силы ООН в Ливане заявили о попадании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге страны, напоминает RT.

