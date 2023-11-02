В Мали восемь миротворцев ООН пострадали при подрыве бронемашины
Бронемашину миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) подорвали на востоке республики, пострадали восемь миротворцев. Об этом сообщается на странице миссии в соцсети X.
Отмечается, что автомобиль следовал в составе колонны в Гао и подорвался на самодельном взрывном устройстве.
«Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября», — указали в МИНУСМА.
Миссия пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее временные силы ООН в Ливане заявили о попадании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге страны, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил учредить День участника СВО
- Экс-сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»
- Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи
- Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины
- Экс-премьер Италии назвал «провалом» разговор Мелони с Вованом и Лексусом
- В Мали восемь миротворцев ООН пострадали при подрыве бронемашины
- Макаревич заявил, что конфликт с Палестиной «не новость» для Израиля
- Юрист Нечаева: Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней
- В районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников
- РИА Новости: Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru