В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета

В штаб-квартиру миротворцев ООН в ливанском городе Эн-Накура попала ракета, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление миссии.

Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа

Ракета попала в офис миротворцев в ходе перестрелки между ливанским движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Столкновения произошли по обе стороны «голубой линии» на границе между двумя странами.

Пострадавших среди миротворцев нет. В ООН выясняют, откуда была выпущена ракета.

ЦАХАЛ ранее нанес серии ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские военные заявили о перехвате воздушного объекта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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