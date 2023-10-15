В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета

Ракета попала в офис миротворцев в ходе перестрелки между ливанским движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Столкновения произошли по обе стороны «голубой линии» на границе между двумя странами.

Пострадавших среди миротворцев нет. В ООН выясняют, откуда была выпущена ракета.

ЦАХАЛ ранее нанес серии ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские военные заявили о перехвате воздушного объекта, сообщает «Радиоточка НСН».

