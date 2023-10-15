В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета
В штаб-квартиру миротворцев ООН в ливанском городе Эн-Накура попала ракета, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление миссии.
Ракета попала в офис миротворцев в ходе перестрелки между ливанским движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Столкновения произошли по обе стороны «голубой линии» на границе между двумя странами.
Пострадавших среди миротворцев нет. В ООН выясняют, откуда была выпущена ракета.
ЦАХАЛ ранее нанес серии ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские военные заявили о перехвате воздушного объекта, сообщает «Радиоточка НСН».
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