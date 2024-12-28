В Макеевке сорвали атаку БПЛА на машиностроительный завод

Террористическую атаку на машиностроительный завод с применением украинского дрона сорвали в Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавила БПЛА самолетного типа, планировавший ударить по Макеевскому машиностроительному заводу. Пострадавших среди мирного населения нет, ущерба инфраструктуре не допущено.

Специалисты поместили фрагменты дрона и боевой части в оборудованное углубление в земле и уничтожили их контролируемым подрывом.

Между тем в Ростовской области подавили и уничтожили с помощью средств ПВО и РЭБ 17 беспилотников.

