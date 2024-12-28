В Макеевке сорвали атаку БПЛА на машиностроительный завод
Террористическую атаку на машиностроительный завод с применением украинского дрона сорвали в Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавила БПЛА самолетного типа, планировавший ударить по Макеевскому машиностроительному заводу. Пострадавших среди мирного населения нет, ущерба инфраструктуре не допущено.
Специалисты поместили фрагменты дрона и боевой части в оборудованное углубление в земле и уничтожили их контролируемым подрывом.
Между тем в Ростовской области подавили и уничтожили с помощью средств ПВО и РЭБ 17 беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Макеевке сорвали атаку БПЛА на машиностроительный завод
- СМИ сообщили о взрыве в Арамиле под Екатеринбургом
- Над Ростовской областью уничтожили 17 БПЛА
- В Красноярске женщина подожгла АЗС
- Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов коллекторам в 1,5 раза
- Шахматиста Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за дресс-кода
- В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя
- Эндокринолог Калошина рекомендовала гипертоникам ограничить употребление икры
- Под Воронежем уничтожили более десяти беспилотников
- Трамп призвал Верховный суд США отложить запрет TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru