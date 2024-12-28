Над Ростовской областью уничтожили 17 БПЛА
28 декабря 202406:25
Семнадцать беспилотников подавили и уничтожили с помощью средств ПВО и РЭБ за ночь над Ростовской областью. Об этом заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
По данным оперативных служб, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Власти будут уточнять информацию.
Ранее в пригороде Воронежа и нескольких районах региона уничтожили более десяти беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru