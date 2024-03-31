В Махачкале отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом заявил глава Махачкалы Юсуп Умавов со ссылкой на оперштаб в Дагестане.
КТО сняли в полдень.
«В 12:00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращён», - сообщил Умавов в Telegram.
Ранее трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru