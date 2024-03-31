НАК: Трех человек задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции

«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — отмечается в сообщении.

В НАК заявили, что обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы к нему, сообщает RT.

Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.



Режим КТО действовал в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана. В настоящее время здесь проводят необходимые оперативно-розыскных мероприятий, работают следователи, отметили в НАК.

Ранее в городе Карабулаке, который находится в центральной части Ингушетии, в ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона. По предварительным данным, погиб местный житель, ранены несколько силовиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».