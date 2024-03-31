НАК: Трех человек задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции
Трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Ее проводили в Махачкале и Каспийске, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — отмечается в сообщении.
В НАК заявили, что обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы к нему, сообщает RT.
Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.
Режим КТО действовал в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана. В настоящее время здесь проводят необходимые оперативно-розыскных мероприятий, работают следователи, отметили в НАК.
Ранее в городе Карабулаке, который находится в центральной части Ингушетии, в ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона. По предварительным данным, погиб местный житель, ранены несколько силовиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru