В Воронеже мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки и ранил женщину

Мужчина открыл стрельбу с балкона в Воронеже, пострадала женщина, правоохранители начали проверку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ранее СМИ сообщили, что в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже неизвестный открыл огонь из пневматического оружия с балкона многоэтажки. В результате одна женщина была ранена, ее госпитализировали.

«Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение», — отметили в УМВД.

Ведомство проводит процессуальную проверку по факту ЧП.

Ранее в подмосковной деревне Коробово мужчина выстрелил из пневматической винтовки с балкона в прохожих, пострадал 11-летний мальчик, пишет «Свободная пресса».

