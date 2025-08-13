В Воронеже мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки и ранил женщину
Мужчина открыл стрельбу с балкона в Воронеже, пострадала женщина, правоохранители начали проверку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Ранее СМИ сообщили, что в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже неизвестный открыл огонь из пневматического оружия с балкона многоэтажки. В результате одна женщина была ранена, ее госпитализировали.
«Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение», — отметили в УМВД.
Ведомство проводит процессуальную проверку по факту ЧП.
Ранее в подмосковной деревне Коробово мужчина выстрелил из пневматической винтовки с балкона в прохожих, пострадал 11-летний мальчик, пишет «Свободная пресса».
