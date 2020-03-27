В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Магнитогорске после взрыва газа в жилом доме, сообщил журналистам в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сообщение о взрыве бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске и начавшемся после него пожаре в шести квартирах на 3 и 4 этажах поступило вечером в четверг.