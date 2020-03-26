Появилось видео пожара после взрыва в жилом доме Магнитогорска

Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать утечка бытового газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов. Осведомлённый источник уточнил, что сдетонировала газовоздушная смесь в квартире на втором этаже дома.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли не менее двух человек. После взрыва начался пожар. Огнем охвачены несколько квартир. Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.