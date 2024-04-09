В МАГАТЭ заявили о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит агентство Agerpres.

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«В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок», - сказал Гросси, комментируя недавние атаки на атомную электростанцию.

По его словам, обошлось без крупных последствий. Он выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся.

В воскресенье и понедельник украинские войска атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:АЭСМАГАТЭЗапорожье

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