В МАГАТЭ заявили о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит агентство Agerpres.
«В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок», - сказал Гросси, комментируя недавние атаки на атомную электростанцию.
По его словам, обошлось без крупных последствий. Он выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся.
В воскресенье и понедельник украинские войска атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роналду удалили за неспортивное поведение в матче Суперкубка Саудовской Аравии
- В Лас-Вегасе при стрельбе в офисе юридической фирмы погибли три человека
- ВС РФ уничтожили «Искандером» склад тяжелых дронов в Запорожье
- В МАГАТЭ заявили о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС
- МЧС: вода на некоторых участках в Орске начала отступать
- В Белгородской области силами ПВО сбит украинский беспилотник
- Группа KISS продала права на свою музыку и образы
- Маск: SpaceX доставит людей на Луну в течение пяти лет
- СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова
- Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru