В МАГАТЭ заявили о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС

«В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок», - сказал Гросси, комментируя недавние атаки на атомную электростанцию.

По его словам, обошлось без крупных последствий. Он выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся.

В воскресенье и понедельник украинские войска атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».

