В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов

Спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

Поисково-спасательная операция началась 27 марта, однако обнаружить пропавших на перевале «Дядя Ваня» туристов удалось лишь вечером 7 апреля. Тела обнаруженных тел спустят к подножию горы и отправят в Магадан, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что поиск тел погибших туристов был затруднен плохими погодными условиями и сложным рельефом.

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Туристическая группа в составе шести человек попала под лавину на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье 27 марта. Четверо погибли, еще двое были спасены. Один из выживших получил травмы. Туристы приехали в Магаданскую область из Москвы.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил ранее в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ТуристыЛавинаМагаданская Область

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