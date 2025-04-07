В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов
Спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.
Поисково-спасательная операция началась 27 марта, однако обнаружить пропавших на перевале «Дядя Ваня» туристов удалось лишь вечером 7 апреля. Тела обнаруженных тел спустят к подножию горы и отправят в Магадан, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что поиск тел погибших туристов был затруднен плохими погодными условиями и сложным рельефом.
Туристическая группа в составе шести человек попала под лавину на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье 27 марта. Четверо погибли, еще двое были спасены. Один из выживших получил травмы. Туристы приехали в Магаданскую область из Москвы.
Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил ранее в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru