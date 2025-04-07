В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов

Спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

Поисково-спасательная операция началась 27 марта, однако обнаружить пропавших на перевале «Дядя Ваня» туристов удалось лишь вечером 7 апреля. Тела обнаруженных тел спустят к подножию горы и отправят в Магадан, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что поиск тел погибших туристов был затруднен плохими погодными условиями и сложным рельефом.