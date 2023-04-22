В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов

Пожар произошел в цехе по утилизации пластика и резины в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в МЧС России.

Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде

По данным ведомства, возгорание произошло в здании на Машковском проезде. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

«Огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет», — указали в МЧС.

К тушению огня привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Московская ОбластьМЧС РФПожарЛюберцы

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