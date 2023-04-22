В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
22 апреля 202307:23
Пожар произошел в цехе по утилизации пластика и резины в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в здании на Машковском проезде. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
«Огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет», — указали в МЧС.
К тушению огня привлекли 38 человек и 11 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru