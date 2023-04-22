В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов

По данным ведомства, возгорание произошло в здании на Машковском проезде. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

«Огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет», — указали в МЧС.

К тушению огня привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

