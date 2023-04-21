Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде

Отмечается, что хлопок прогремел на втором этаже здания на улице Титова.

«Взрывом выбило стекла нескольких квартир, а затем начался пожар. Осколками и камнями побило припаркованные автомобили», — пишет издание.

Жильцов эвакуировали, специалисты уже потушили возгорание и разбирают завалы. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров, пишет РИА ФАН. Погибших и пострадавших нет.

Как позже сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, около 5:00 в жилой пятиэтажке произошла утечка газа с последующим воспламенением.

«87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение», — указали в надзорном ведомстве.

