Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде
Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает Tekegram-канал SHOT.
Отмечается, что хлопок прогремел на втором этаже здания на улице Титова.
«Взрывом выбило стекла нескольких квартир, а затем начался пожар. Осколками и камнями побило припаркованные автомобили», — пишет издание.
Жильцов эвакуировали, специалисты уже потушили возгорание и разбирают завалы. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров, пишет РИА ФАН. Погибших и пострадавших нет.
Как позже сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, около 5:00 в жилой пятиэтажке произошла утечка газа с последующим воспламенением.
«87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение», — указали в надзорном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru