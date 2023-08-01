В Люберцах полыхает пожар у «Леруа Мерлен». Видео

Telegram-канал Mash уточняет, что горит строительная база в Котельническом проезде, рядом с которой находятся несколько автосервисов. Отмечается, что пожар начался с возгорания газовых баллонов, после чего загорелись стройматериалы.

Telegram-канал Shot подтверждает, что пожар начался на территории компании, торгующей стройматериалами. РИА Новости сообщает со ссылкой на МЧС, что площадь пожара достигла 1200 кв.м.

