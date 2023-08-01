В Люберцах полыхает пожар у «Леруа Мерлен». Видео
В Люберцах, рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен» во вторник вспыхнул сильный пожар.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео пожара, на котором видно огонь и высокий столб дыма.
Telegram-канал Mash уточняет, что горит строительная база в Котельническом проезде, рядом с которой находятся несколько автосервисов. Отмечается, что пожар начался с возгорания газовых баллонов, после чего загорелись стройматериалы.
Telegram-канал Shot подтверждает, что пожар начался на территории компании, торгующей стройматериалами. РИА Новости сообщает со ссылкой на МЧС, что площадь пожара достигла 1200 кв.м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru