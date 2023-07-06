В «Кафе Пушкинъ» в центре Москвы произошел пожар
В ресторане «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре в центре столицы произошел пожар, сообщают СМИ.
Из здания валит густой черный дым. На место происшествия прибыли пожарные.
Возгоранию присвоен повышенный ранг. Отмечается, что на кухне заведения могли взорваться газовые баллоны.
«Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Ресторан посещали Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Анджелина Джоли и другие известные персоны.
В четверг вечером пожар произошел в бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Из здания эвакуировали семь человек, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Кафе Пушкинъ» в центре Москвы произошел пожар
- Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников
- Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru