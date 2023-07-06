В «Кафе Пушкинъ» в центре Москвы произошел пожар

В ресторане «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре в центре столицы произошел пожар, сообщают СМИ.

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Из здания валит густой черный дым. На место происшествия прибыли пожарные.

Возгоранию присвоен повышенный ранг. Отмечается, что на кухне заведения могли взорваться газовые баллоны.

«Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Ресторан посещали Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Анджелина Джоли и другие известные персоны.

В четверг вечером пожар произошел в бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Из здания эвакуировали семь человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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