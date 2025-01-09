В Лос-Анджелесе сгорел дом Энтони Хопкинса

Дома знаменитых голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Page Six. По его данным, сгорела роскошная многомиллионная недвижимость и других знаменитостей.

Отмечается, что особняк Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс теперь представляет из себя груду обломков.

Согласно публикации, также дома потеряли актеры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. Многим селебрити вынуждены были эвакуироваться.

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В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа заявил, что ресурсов хватит для борьбы с одним-двумя крупными пожарами. Тушению возгораний также мешает сильный ветер.

Пожары называют одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Другой крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, он угрожает безопасности порядка 13 тысяч зданий.

По данным СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.


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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
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