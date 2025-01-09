В Лос-Анджелесе сгорел дом Энтони Хопкинса

Дома знаменитых голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Page Six. По его данным, сгорела роскошная многомиллионная недвижимость и других знаменитостей.

Отмечается, что особняк Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс теперь представляет из себя груду обломков.

Согласно публикации, также дома потеряли актеры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. Многим селебрити вынуждены были эвакуироваться.