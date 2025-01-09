Новый пожар вспыхнул в Лос-Анджелесе

Новый пожар вспыхнул в Лос-Анджелесе, сообщает издание Hollywood Reporter.

Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

По данным СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Пожарные службы активно борются с огнем, но ситуация остаётся напряженной.

В округе Лос-Анджелес уже ввели ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена из-за его бездействия на фоне пожаров в Калифорнии, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
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