Новый пожар вспыхнул в Лос-Анджелесе

По данным СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Пожарные службы активно борются с огнем, но ситуация остаётся напряженной.

В округе Лос-Анджелес уже ввели ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена из-за его бездействия на фоне пожаров в Калифорнии, напоминает RT.

