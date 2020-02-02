В Лондоне произошел теракт
В результате теракта на юге Лондоне ранены несколько человек. Инцидент произошел в воскресенье в районе Стретем британской столицы, сообщает Скотленд-Ярд.
По официальным данным, несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший был застрелен.
«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», - процитировало ТАСС краткое сообщение Скотленд-Ярда.
Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, как проводится посмертная экспертиза текстов преступника, чтобы выявить его мотивы. Эксперт отметил, что оценить причины ЧП могут даже смайлики в электронной переписе.
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