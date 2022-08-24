В ЛНР заявили об ударе ВСУ по городу Ровеньки

Украинские войска нанесли удар из тактического комплекса «Точка-У» по городу Ровеньки в Луганской народной республике. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Снаряд попал в здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:40 по населенному пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Наличие разрушений и пострадавших устанавливается, пишет РИА ФАН.

По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, целью удара ВСУ могла быть Ровеньковская нефтебаза. Дипломат отметил, что в результате удара пострадало здание городского МРЭО и ближайшие строения, несколько автобусов и машин, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры