Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

По его словам, предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных жителей города. Отмечается, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.

Как сообщалось ранее, серия мощных взрывов прогремела в Луганске. Они раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.

