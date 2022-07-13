Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Войска Украины нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Над Херсоном прогремели четыре взрыва, работает ПВО

По его словам, предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных жителей города. Отмечается, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.

Как сообщалось ранее, серия мощных взрывов прогремела в Луганске. Они раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:УкраинаЛуганск
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