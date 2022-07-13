Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
Войска Украины нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных жителей города. Отмечается, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
Как сообщалось ранее, серия мощных взрывов прогремела в Луганске. Они раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.
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