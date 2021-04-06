В ЛНР заявили о гибели подростка от взрыва мины
Подросток 2004 года рождения погиб на окраине Славяносербска, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщает представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
По словам Осадчего, еще один ребенок получил осколочные ранения. Причиной взрыва, по предварительной информации, стало минно-взрывное устройство, которое было установлено во время боевых действий.
Представитель милиции также заявил о двух обстрелах со стороны ВС Украины ранее во вторник. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.
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