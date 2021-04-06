В ЛНР заявили о гибели подростка от взрыва мины

Подросток 2004 года рождения погиб на окраине Славяносербска, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщает представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

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По словам Осадчего, еще один ребенок получил осколочные ранения. Причиной взрыва, по предварительной информации, стало минно-взрывное устройство, которое было установлено во время боевых действий.

Представитель милиции также заявил о двух обстрелах со стороны ВС Украины ранее во вторник. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеГибельВзрывное Устройство
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