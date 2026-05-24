В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске
В ЛНР власти установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж, произошедшей в ночь на 22 мая. Об этом говорится в Telegram-канале правительства республики.
В сообщении подтвердили, что в результате атаки ВСУ погиб 21 человек, еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести. В правительстве ЛНР добавили, что среди жертв самая старшая была 2003 года рождения, а самая младшая — 2008-го.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. С 24 по 25 мая в ЛНР объявили двухдневный траур.
Ранее в МЧС России сообщили, что, согласно последним данным, число жертв теракта в Старобельске увеличилось до 21, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
