В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске

В сообщении подтвердили, что в результате атаки ВСУ погиб 21 человек, еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести. В правительстве ЛНР добавили, что среди жертв самая старшая была 2003 года рождения, а самая младшая — 2008-го.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. С 24 по 25 мая в ЛНР объявили двухдневный траур.

Ранее в МЧС России сообщили, что, согласно последним данным, число жертв теракта в Старобельске увеличилось до 21, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».