В ЛНР украинский дрон влетел в окно супермаркета, пострадала кассир

Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

Инцидент произошел накануне вечером около 18.00.

«Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета... Пострадал кассир-продавец», - указала Пащенко.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с акубаротравмой и осколочными ранениями.

Ранее в Арзамасском округе Нижегородской области из-за атаки БПЛА погиб сотрудник местного предприятия, пишет RT.

