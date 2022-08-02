В ЛНР сообщили о разрушении здания «Первомайскугля» из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате разрушено здание завода «Первомайскуголь». Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики.

В Херсонской области в результате обстрела погибла семья из пяти человек

По данным ведомства, ВСУ выпустили по Первомайску и Стаханову 15 ракет из американской РСЗО, пишет RT.

Из-за обстрелов в Первомайске было повреждено 5 многоквартирных жилых домов, отделение Пенсионного фонда, магазин, центр культуры и досуга «Заря», детская юношеская спортивная школа «Юность», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ОбстрелВСУЛНР
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