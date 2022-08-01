В Херсонской области в результате обстрела погибла семья из пяти человек

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что тела пяти человек были обнаружены в посёлке Брилевка на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

Экс-депутат Рады Кива предупредил о новом наступлении ВСУ на Херсон

По его словам, это члены одной семьи, которые ранее числились пропавшими без вести.

Он добавил, что в числе погибших две девочки и один мальчик, которых засыпало в подвале дома вместе со взрослыми.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Херсоне пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиПогибшиеСпецоперацияУкраинаРакетный Удар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры