В Херсонской области в результате обстрела погибла семья из пяти человек

По его словам, это члены одной семьи, которые ранее числились пропавшими без вести.

Он добавил, что в числе погибших две девочки и один мальчик, которых засыпало в подвале дома вместе со взрослыми.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Херсоне пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы, сообщает RT.