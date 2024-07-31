В ЛНР сбили две ракеты ATACMS

Две американские тактические ракеты ATACMS уничтожили в районе города Красный Луч в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает городская администрация.

Отмечается, что снаряды сбили на подлете к населенному пункту.

«Обломки упали рядом с лесополосой в безлюдном районе. Произошло возгорание травы и кустарника», — говорится в сообщении.

По данным властей, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что в Курской области была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

