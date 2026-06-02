В ЛНР при ударе ВСУ по автобусу пострадали три человека
2 июня 202611:26
Юлия Савченко
Украинский беспилотник атаковал гражданский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».
«Под ударом оказался рейсовый автобус «Рубежное — Кременная», следовавший через Кременную», - написал он.
Как отметил Пасечник, при атаке пострадали три человека, пишет RT.
Ранее в ЛНР украинский дрон ударил по пожарной автоцистерне сотрудников МЧС. Никто из спасателей не пострадал.
