В ЛНР при ударе ВСУ по автобусу пострадали три человека

Украинский беспилотник атаковал гражданский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».

«Под ударом оказался рейсовый автобус «Рубежное — Кременная», следовавший через Кременную», - написал он.

Как отметил Пасечник, при атаке пострадали три человека, пишет RT.

Ранее в ЛНР украинский дрон ударил по пожарной автоцистерне сотрудников МЧС. Никто из спасателей не пострадал.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
