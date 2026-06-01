В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
Украинский беспилотник ударил по автомобилю сотрудников МЧС в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило региональное ведомство в мессенджере «Макс».
Отмечается, что БПЛА атаковал пожарную автоцистерну ночью, когда дежурный караул направлялся к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина.
«К счастью, спасатели ведомства не пострадали», - указали в МЧС.
Из-за атаки получила повреждения левая сторона авто.
Ранее БПЛА ВСУ ударил по многоквартирному дому в херсонском Геническе, погиб ребенок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
