В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС

Украинский беспилотник ударил по автомобилю сотрудников МЧС в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило региональное ведомство в мессенджере «Макс».

Отмечается, что БПЛА атаковал пожарную автоцистерну ночью, когда дежурный караул направлялся к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина.

«К счастью, спасатели ведомства не пострадали», - указали в МЧС.

Из-за атаки получила повреждения левая сторона авто.

Ранее БПЛА ВСУ ударил по многоквартирному дому в херсонском Геническе, погиб ребенок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
