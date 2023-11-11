В ЛНР предотвратили попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
Неизвестные попытались уничтожить в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают взаимодействие украинской полиции и ФБР США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.
Доказательства обнаружили в Северодонецке на одном из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов.
«Обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — указал собеседник агентства.
На месте нашли списки сотрудников украинской полиции Украины, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР внутри страны и за рубежом. Среди документов есть бумаги от 2016 года, а также от 2021-го.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru