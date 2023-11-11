Доказательства обнаружили в Северодонецке на одном из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов.

«Обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — указал собеседник агентства.

На месте нашли списки сотрудников украинской полиции Украины, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР внутри страны и за рубежом. Среди документов есть бумаги от 2016 года, а также от 2021-го.

