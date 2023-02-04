В ЛНР получил тяжелое ранение командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев

Командир подразделения Народной милиции Луганской Народной республики Игорь «Берег» Мангушев тяжело ранен в голову. Об этом написал общественник Владимир Грубник в своем Telegram-канале 4 февраля.

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Мангушева доставили в нейрохирургию города Стаханова ЛНР после слепого огнестрельного пулевого ранения в голову.

«По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов», — рассказал Грубник.

По данным медиков, состояние милиционера стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Кроме участия в боевых действиях Мангушев также в качестве автора вел Telegram-канал «Записки авантюриста».

В настоящее время оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.



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ФОТО: РИА Новости
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