В ЛНР получил тяжелое ранение командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев

Мангушева доставили в нейрохирургию города Стаханова ЛНР после слепого огнестрельного пулевого ранения в голову.

«По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов», — рассказал Грубник.

По данным медиков, состояние милиционера стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Кроме участия в боевых действиях Мангушев также в качестве автора вел Telegram-канал «Записки авантюриста».

В настоящее время оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.





