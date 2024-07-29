В Лисичанске при атаке дрона ВСУ пострадала пожилая женщина

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в центральной части Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

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Инцидент произошел 28 июля. В результате удара пострадала пожилая женщина.

«Значительные повреждения получил балкон квартиры пострадавшей. Также в нескольких подъездах вылетели оконные стекла», — подчеркнули власти.

Ранее дрон ВСУ ударил по трамваю в Горловке в Донецкой Народной Республике, движение трамваев в микрорайоне Квартал 245 и в поселке шахты имени В.И. Ленина было временно прекращено, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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