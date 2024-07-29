В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали при атаке ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Из-за попадания боеприпаса по частному дому были ранены женщина и ее 16-летняя дочь.
«У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы... У ее матери рваная рана ноги», — отметил губернатор, добавив, что девушку госпитализировали, а женщине оказали помощь на месте.
Гладков указал, что из-за атаки в доме был поврежден второй этаж, выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, повреждения получил автомобиль, находившийся во дворе.
Ранее при ударе ВСУ по белгородскому селу Бочковка погиб мужчина, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
- Перу отзовет для консультаций своего посла в Венесуэле
- В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала
- «Остались втроем, ведем бой»: Стало известно последнее сообщение погибших в Мали бойцов «Вагнера»
- Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
- В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП
- Мэр Горловки сообщил об ударе беспилотника ВСУ по трамваю
- Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
- В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека
- Администратор Глеба Самойлова объяснила его неудачное выступление в Красноярске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru