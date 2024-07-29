В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за попадания боеприпаса по частному дому были ранены женщина и ее 16-летняя дочь.

«У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы... У ее матери рваная рана ноги», — отметил губернатор, добавив, что девушку госпитализировали, а женщине оказали помощь на месте.

Гладков указал, что из-за атаки в доме был поврежден второй этаж, выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, повреждения получил автомобиль, находившийся во дворе.

Ранее при ударе ВСУ по белгородскому селу Бочковка погиб мужчина, напоминает 360.ru.

