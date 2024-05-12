Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена около 13:30 мск. Украинские войска использовали дроны самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении Минобороны.
При обстреле Белгорода со стороны Украины 12 мая пострадали 19 человек, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждено 62 квартиры и 11 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru