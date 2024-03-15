В Липецкой области нейтрализовали два БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника в в Становлянском округе Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»

«Два БПЛА были подавлены... на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Артамонова, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. На месте ЧП работают спецслужбы.

Ранее средства ПВО ликвидировали четыре дрона в Калужской области, пишет Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецкПВО

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