В Липецкой области нейтрализовали два БПЛА
15 марта 202409:42
Дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника в в Становлянском округе Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
«Два БПЛА были подавлены... на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Артамонова, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. На месте ЧП работают спецслужбы.
Ранее средства ПВО ликвидировали четыре дрона в Калужской области, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru