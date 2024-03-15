В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»

Пять украинских беспилотников самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» перехватили над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА

В ведомстве указали, что ночью 15 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе подавили четыре дрона, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьКалужская ОбластьПВОМинобороны

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