В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»
Пять украинских беспилотников самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» перехватили над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве указали, что ночью 15 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда», — говорится в сообщении министерства.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе подавили четыре дрона, напоминает телеканал «360».
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