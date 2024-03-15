В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»

В ведомстве указали, что ночью 15 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе подавили четыре дрона, напоминает телеканал «360».

