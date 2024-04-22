В Липецкой области нашли обломки метеозонда
Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Артамонов напомнил, что в случае обнаружения летательного аппарата или его фрагментов не следует приближаться к обломкам, трогать их, фотографировать или снимать и распространять эти материалы.
Ранее в Калужской области нашли беспилотный метеозонд-шар с взрывчаткой внутри, пострадавших не было, население эвакуировали на безопасное расстояние, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru