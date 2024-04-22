В Липецкой области нашли обломки метеозонда

Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Метеозонд упал на территории Калужской области

«Обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Артамонов напомнил, что в случае обнаружения летательного аппарата или его фрагментов не следует приближаться к обломкам, трогать их, фотографировать или снимать и распространять эти материалы.

Ранее в Калужской области нашли беспилотный метеозонд-шар с взрывчаткой внутри, пострадавших не было, население эвакуировали на безопасное расстояние, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
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