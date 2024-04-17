Метеозонд упал на территории Калужской области
17 апреля 202417:40
Метеозонд упал в Жуковском районе Калужской области. Об этом со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в результате инцидента, который произошёл в селе Некрасово, никто не пострадал.
«По поводу взрывчатки мы не знаем, ожидаем экспертов из Калуги. Людей отвели на безопасное расстояние, территорию оцепили», - уточнили в службе.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона силами ПВО были уничтожены три метеозонда, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru