Метеозонд упал на территории Калужской области

Метеозонд упал в Жуковском районе Калужской области. Об этом со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в результате инцидента, который произошёл в селе Некрасово, никто не пострадал.

«По поводу взрывчатки мы не знаем, ожидаем экспертов из Калуги. Людей отвели на безопасное расстояние, территорию оцепили», - уточнили в службе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона силами ПВО были уничтожены три метеозонда, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеПроисшествиеКалужская Область

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