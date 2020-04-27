В Липецке уволены три медика за халатность при работе с COVID-19
В Липецке уволены два заместителя главного врача и старшая медсестра за халатность при работе с инфицированными COVID-19 пациентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.
Отмечается, что причиной кадровых решений стали результаты расследования по факту заноса инфекции. Были уволены замглавврача по медицинской части и старшая медсестра городской больницы №4 "Липецк-Мед", а также замглавврача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы. Как уточняется, уволенные сотрудники нарушили введенные противоэпидемические меры.
По данным на 27 апреля, в регионе зафиксировано 330 пациентов с положительным тестом на коронавирус, из которых 67 человек вылечились, еще двое умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве
- В Москве число пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru