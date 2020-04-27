В Липецке уволены три медика за халатность при работе с COVID-19

В Липецке уволены два заместителя главного врача и старшая медсестра за халатность при работе с инфицированными COVID-19 пациентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

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Отмечается, что причиной кадровых решений стали результаты расследования по факту заноса инфекции. Были уволены замглавврача по медицинской части и старшая медсестра городской больницы №4 "Липецк-Мед", а также замглавврача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы. Как уточняется, уволенные сотрудники нарушили введенные противоэпидемические меры.

По данным на 27 апреля, в регионе зафиксировано 330 пациентов с положительным тестом на коронавирус, из которых 67 человек вылечились, еще двое умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:УвольнениеКоронавирус
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