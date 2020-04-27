В Липецке уволены три медика за халатность при работе с COVID-19

Отмечается, что причиной кадровых решений стали результаты расследования по факту заноса инфекции. Были уволены замглавврача по медицинской части и старшая медсестра городской больницы №4 "Липецк-Мед", а также замглавврача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы. Как уточняется, уволенные сотрудники нарушили введенные противоэпидемические меры.

По данным на 27 апреля, в регионе зафиксировано 330 пациентов с положительным тестом на коронавирус, из которых 67 человек вылечились, еще двое умерли.

