Ученые назвали дату окончания вспышки COVID-19 в РФ

Дату окончания вспышки коронавируса в России назвали в своем прогнозе сингапурские исследователи. Проведенный ими анализ данных показал, что ситуация с распространением COVID-19 в России к 20 мая завершится на 97%, к 28 мая - уже на 99%, а вот на все 100% - только к 20 июля. Но вот что интересно: по их утверждениям, «поворотный момент» в России уже позади – он имел место 24 апреля. Тот же день, но в контексте ситуации только в Москве, называет и российский эксперт: пик заражения COVID-19 в столице был пройден три дня назад, - заявила «РИА Новости» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Впрочем, как вполне резонно замечают сингапурские ученые, любой прогноз – не повод для «чрезмерного оптимизма».

И без этой подсказки в России знают, что «загад не бывает богат». А потому все новые ограничительные меры принимаются в целом ряде регионов Центрального федерального округа. В некоторых, как, например, в Ярославской области, готовятся к введению режима спецпропусков, в других, как, скажем, в Тамбовской, решили ужесточить ограничения для прибывающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Напротив, в Липецкой области пошли на послабления: теперь разрешены одиночные пробежки и прогулки семьей, однако по-прежнему необходимо избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. А вот посещение детских и спортивных площадок пока запрещено.

Свой прогноз по распространению коронавируса в России представил пресс-секретарь президента. Выхoд на плато ожидается к середине мая, а в июне ситуация станет полегче, - обнадежил Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». по его словам, сегодняшние трудности, связанные с коронавирусом, «через пару месяцев» будут вспоминаться с трудом. Пока, правда, с трудом в это верится: по числу заразившихся COVID-19 Россия уже обогнала Китай - 87 147 случаев заболевания в нашей стране против 84,5 тысяч в Китае. Таковы последние данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

А ранее пресс-секретарь президента анонсировал новое обращение главы государства к согражданам из-за ситуации с коронавирусом. По словам Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина может состояться на этой неделе. В связи со вспышкой заболевания президент выступал за последний месяц уже дважды. В первый раз он объявил нерабочей одну неделю и огласил комплекс мер по поддержке населения. Второе его выступление известило страну о продлении нерабочего режима до 30 апреля.

Поскольку в сложившихся условиях с майскими праздниками все ясно без слов, вопрос лишь в том, подтвердятся ли предположения о возможности продления действующего режима до конца мая.

