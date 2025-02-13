В Липецке раздались 12 взрывов

12 взрывов раздались в Липецке, сообщает Telegram-канал Mash.

Системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом

Речь идет о промышленной части города. По словам очевидцев, беспилотники с 03:30 атакуют также город Елец.

Жители слышат много «хлопков и жужжаний».

Глава региона Игорь Артамонов до этого предупреждал о возможных прилётах БПЛА.

Ранее жители Гомеля в Белоруссии сообщил об атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры