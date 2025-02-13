В Липецке раздались 12 взрывов
13 февраля 202504:31
12 взрывов раздались в Липецке, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о промышленной части города. По словам очевидцев, беспилотники с 03:30 атакуют также город Елец.
Жители слышат много «хлопков и жужжаний».
Глава региона Игорь Артамонов до этого предупреждал о возможных прилётах БПЛА.
Ранее жители Гомеля в Белоруссии сообщил об атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей
- СМИ: Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России
- В Липецке раздались 12 взрывов
- Жители белорусского Гомеля заявили об атаке беспилотников
- СМИ: Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет
- СМИ: Маск возможно ночует под одной крышей с Трампом
- Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА
- Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства
- Трамп ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию
- Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru