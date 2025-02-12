Системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел в период с 19:00 до 21:00 мск, когда дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотники над территорией Крыма.

Силы ПВО сбили три беспилотника в акватории Черного моря и над Крымом

Ранее в тот же день Минобороны России сообщило о ликвидации трех БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

Атаки украинских БПЛА на российские регионы продолжаются на фоне специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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