Системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом
12 февраля 202523:16
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, инцидент произошел в период с 19:00 до 21:00 мск, когда дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотники над территорией Крыма.
Ранее в тот же день Минобороны России сообщило о ликвидации трех БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
Атаки украинских БПЛА на российские регионы продолжаются на фоне специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru