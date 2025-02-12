Системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом

Ранее в тот же день Минобороны России сообщило о ликвидации трех БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

Атаки украинских БПЛА на российские регионы продолжаются на фоне специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

